Altenburger Land: Kindergartenkinder in Quarantäne

Altenburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land liegt aktuell bei 20,1.

Das Altenburger Gesundheitsamt meldete am Montag sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit ergibt sich eine aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von 20,1.

In der Kita „Haus der kleinen Füße“ in Nobitz mussten elf Kinder in Quarantäne geschickt werden, nachdem zwei Kinder positiv auf das Virus getestet wurden; die betreffenden Erzieher müssen nicht in Quarantäne, da sie einen vollständigen Impfschutz haben, teilte das Landratsamt mit.