AOK: Thüringer sind 22 Tage im Jahr krank

Erkrankungen der Atemwege, des Muskel- und Knochensystems sowie in Magen und Darm waren 2019 die häufigsten Gründe für Krankschreibungen in Thüringen. Das geht aus dem neuesten Gesundheitsreport der Krankenkasse AOK plus hervor. Demnach lag der Krankenstand insgesamt bei über 6 Prozent. Den niedrigsten Krankenstand gab es zuletzt 2006 mit 4,3 Prozent gegeben.

Mit rund der Hälfte aller Krankenversicherten ist die AOK die größte Thüringer Krankenkasse. Laut Bericht war jeder Beschäftigte in Thüringen im Durchschnitt 22,7 Tage arbeitsunfähig krankgeschrieben. 58,3 Prozent meldeten sich ein- oder mehrmals im Jahr krank. Am häufigsten fehlten die Beschäftigten wegen Atemwegserkrankungen (20,9 Prozent), Muskel- und Skeletterkrankungen (15,3 Prozent), Erkrankungen der Verdauungsorgane (10,2 Prozent) sowie Verletzungen (6,8 Prozent). Bei der Länge der Krankschreibungen liegen Beeinträchtigungen am Muskel- und Knochensystem mit Abstand vorn.

Etwa jeder zwanzigste Arbeitsausfall erstreckte sich über mehr als sechs Wochen. Diese Langzeiterkrankungen verursachten über 40 Prozent aller Krankheitstage. Nach Landkreisen verzeichnete Sonneberg den höchsten Krankenstand. Am niedrigsten lag er in der Stadt Jena. Den höchsten Krankenstand bei den AOK-Mitgliedern in Thüringen hatte erneut die Branche Öffentliche Verwaltung, den niedrigsten Wert gab es einmal mehr im Wirtschaftszweig Banken und Versicherungen. Der Analyse liegen die Daten von 488.669 AOK-Versicherten Arbeitnehmern in Thüringen zugrunde.