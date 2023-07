Assistenzroboter, Spielekonsole oder Musik-App: Wie die Digitalisierung den Pflegealltag erleichtert

„Wir kommen kaum an die Familien heran“ sagt Gabriele Wilz von der Abteilung Klinisch-Psychologische Intervention an der Friedrich-Schiller Universität Jena.

Erfurt. Wie Digitalisierung Pflegealltag erleichtern kann und warum das zu wenig genutzt wird. Darüber haben Experten in Thüringen diskutiert und an Angehörige appelliert.

Im Erfurter Pflegeheim „Alloheim am Hirschgarten“ können sich die Bewohner auf eine Motorradtour begeben oder auf der Kegelbahn die Kugel rollen lassen, selbst wenn sie im Rollstuhl sitzen. Dort ist seit vier Jahren mit großem Zuspruch die „Memore Box“ im Einsatz, eine Spielkonsole, die über Bewegung gesteuert wird. Das trainiert kognitive Fähigkeiten, fördert Bewegung und macht Spaß, beschreibt Pflegedienstleiter Steven Müller den Gewinn.

Robby, wie die meisten Probanden ihn nennen, erinnert ans Trinken, regt zu kleinen Übungen an und transportiert Teller mit dem Mittagessen zum Esstisch, seine Kernkompetenz aber ist die Kommunikation. Der mobile Assistenzroboter sorgt dafür, dass die alleinlebenden Senioren und Angehörige per Video-Call jederzeit in Verbindung treten können. Morphia heißt das Projekt der Technischen Universität Ilmenau, das jetzt zu Ende geht. Die Prototypen zogen versuchsweise bei insgesamt 13 Seniorinnen und Senioren ein, die sie am Ende nur ungern gehen ließen, erzählt Projektmitarbeiter Benjamin Schütz. Und ein aktuelles Projekt an der Universität testet derzeit den Einsatz von VR-Brillen für eine Verbindung zwischen Senioren und Angehörigen.

Am Institut für Psychologie der Universität Jena erforschten Wissenschaftlerinnen, wie segensreich Musik auf das Wohlbefinden von Menschen wirken kann, die an Demenz erkrankt sind. Musik aus ihrer Vergangenheit zum Beispiel, die Erinnerungen weckt, beruhigt oder, je nach Persönlichkeit, aktiviert, erklärt Professorin Gabriele Wilz. Ein Fenster zur Außenwelt, sie habe schon viele sehr berührende Momente erlebt. Um das gezielt nutzen zu können, entwickelten sie eine einfach bedienbare App mit einer Playlist, die individuell auf den Menschen und sein Leben abgestimmt ist.

Familien fehlen Zeit und Kraft für neue Wege

Drei sehr unterschiedliche Beispiele, die in einer Diskussionsrunde vorgestellt wurden, zu der die Barmer einlud. Eine Veranstaltung im Rahmen der Woche der pflegenden Angehörigen, die das Thema Digitalisierung in den besonderen Fokus nahm. Therapieroboter, elektronische Dokumentation oder Überwachungssysteme, die zum Beispiel vor Stürzen warnen: Neue Technologien sind längst auch im Pflegealltag angekommen, aber es gibt sehr viel Luft nach oben, vor allem, was den Einsatz im häuslichen Bereich betrifft. „Pflege braucht ein Update“, konstatiert Barmer-Landesgeschäftsführerin Birgit Dziuk.

Angst der Angehörigen, Fehler zu machen, keine seniorengerechte Bedienung von Technik, bis hin zur Zeitnot in den Familien: So beschreibt Michael Uhlig vom Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft in Bochum Gründe, warum viele Potenziale digitaler Technik, die es schon gibt, noch brach liegen. Hinzu käme auch die Frage, wie solche Hilfen in eine Regelfinanzierung kommen, damit Familien sie überhaupt bezahlen können. Der Hausnotruf zum Beispiel sei inzwischen fest etabliert und könnte inzwischen mit weiteren Funktionen aufgerüstet werden. Doch auch dafür wäre ein Anschubfinanzierung wichtig.

Das könnte Sie auch interessieren

Angehörige brauchen feste Begleitstrukturen

Digitalisierung sei sicher nicht die Lösung aller Probleme, bemerkt Sigrun Fuchs vom Verband pflegender Angehöriger, das Zentrum bleibe immer der pflegende Mensch. Natürlich sieht auch sie die Potenziale, doch dafür müssten die Familien viel stärker mit ins Boot genommen werden. Was die tatsächlichen Bedarfe betrifft und vor allem die Nutzung. Hier seien verlässliche Begleitstrukturen für Angehörige nötig, die ihr Pflegealltag ohnehin oft in eine Isolation führt.

Das spüren auch die Wissenschaftler um Gabriele Wilz. Sie arbeiten seit einem Jahr an der Frage, wie ihre Musik-App auch pflegende Angehörige zu Hause erreichen kann. Sie kommen mit einem Tablet in die Familien, reden mit den Angehörigen, erstellen eine persönliche Playlist der Lieblingsmusik, geben Hinweise zum Umgang mit Reaktionen auf die Musik. Für die Studie suchen sie aktuell Teilnehmende: „Wir kommen kaum an die Familien heran“, beschreibt sie die Schwierigkeit. Weil sie oft unsichtbar bleiben, ihnen kaum Zeit und Luft bleibt, sich mit Unterstützungsangeboten zu befassen.