Saalfeld-Rudolstadt informiert: So verhält man sich bei positivem Schnelltest

Saalfeld/Rudolstadt. Selbsttests gibt es mittlerweile im Handel zu kaufen. Doch was passiert, wenn ein Test positiv ausfällt? Das Gesundheitsamt Saalfeld-Rudolstadt gibt Hinweise zum Umgang mit positiven Test-Ergebnissen.

Testen ist das Gebot der Stunde, um die Ausbreitung der Coronapandemie zu stoppen. Im Kreis erfolgen derzeit kostenlose Schnelltests in zwei Testzentren des DRK in Saalfeld und Rudolstadt und in fünf Apotheken. Außerdem sind privat erworbene Selbsttests auf dem Markt. Doch wie muss man sich verhalten, wenn der Test positiv ist? Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog