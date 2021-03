Augenärztin in Gera hofft auf Ende der Pandemie: „Impfung ist die einzige Chance“

In der Impfstelle 1 im Ärztehaus Gera. Foto: Impfärztin Heike Schroth (vorn) vor Beginn ihrer Samstag-Schicht mit Schwester Katharina Kirsch (links) und Schwester Alexandra Kästner. Normalerweise arbeitet das Trio zusammen in der Augenarztpraxis Schroth.

Gera. Mitte Januar trat Heike Schroth ihren Dienst in der Impfstelle 1 im Aesculaphaus in Gera an. Seitdem kommt die Augenärztin einmal pro Woche zu einer Schicht in die Becherstraße.

An diesem Tag beginnt 14.30 Uhr ihr Dienst, um 20.30 Uhr endet er. In dieser Sechs-Stunden-Schicht verantwortet die promovierte Ärztin das Impfgeschehen. Sie führt mit den Impfwilligen die Aufklärungsgespräche, dokumentiert digital die Vorgänge, bespricht sich mit ihrem Team, das an diesem Tag aus ihren zwei Praxis-Schwestern Katharina und Alexandra besteht. Die Medizinischen Fachangestellten sorgen schließlich für den Piks – etwa 70 bis 90 Mal pro Schicht. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog