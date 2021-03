Kreiselternsprecher Mathias Goldhan (links) übergibt dem Landtagsabgeordneten Dirk Bergner (FDP) Ergebnisse einer Online-Umfrage zur Maskenpflicht in Schulen.

Auma: Eltern übergeben Umfrage zur Maskenpflicht an Landtagsabgeordneten

Fast 100.000 Menschen haben nach Angaben der Initiatoren im Internet über die Frage abgestimmt: „Wie stehen Sie zur Maskenpflicht für Kinder in der Schule?“. Hinter der Befragung stehen Elternvertreter der Regelschule in Auma-Weidatal. Am Dienstag haben sie die Ergebnisse dem Landtagsabgeordneten Dirk Bergner (FDP) übergeben, der das Thema im Plenum einbringen möchte.