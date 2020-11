Besuchsverbote: Virus soll nicht in Krankenhäuser eingeschleppt werden

Für viele Patienten und ihre Angehörigen ist es nur schwer zu akzeptieren. Doch rasant wachsende Infektionszahlen lassen Medizinern keine andere Wahl: Fast alle Kliniken haben die Besucherregelung wieder verschärft. Dazu zählen in Thüringen das Klinikum Altenburger Land, das Katholische Krankenhaus Erfurt, die Zentralklink Bad Berka, die Helios Klinik Blankenhain und das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda. Auch im Helios-Klinikum Erfurt besteht seit dem 29. Oktober wieder ein generelles Besuchsverbot. Ausnahmen gibt es nur wenige - und das selbst im Bereich der Palliativmedizin. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Schlimm wäre, wenn die Abteilung schließen müsste

Dem Team um Sabine Sonntag-Koch, Chefärztin der Palliativmedizin und Schmerztherapie, bleibt gar nichts anderes übrig: Es muss unter allen Umständen sicherstellen, dass das Coronavirus nicht ins Haus geschleppt wird und dort womöglich schwerst kranke Patienten oder Ärzte und Pflegekräfte infiziert. „Dann müssten wir hier zumachen“, sagt die erfahrene Ärztin. Das aber wäre fatal - sowohl für die Schmerzpatienten, deren Leiden verschlimmert würde, wenn die in der Klinik angebotenen multimodalen Therapien erneut für Wochen wegfielen, als auch für die Palliativpatienten. Denn um sie und ihre besonderen Bedürfnisse kümmert sich rund um die Uhr ein spezialisiertes Team aus Ärzten, Therapeuten und Pflegekräften in einer Weise, wie das sonst kaum möglich ist. Genau deshalb ist die seit 2006 bestehende Abteilung mit ihren elf Einzelzimmern für Palliativpatienten und sieben Betten für chronische Schmerzpatienten auch stets gut ausgelastet.

Besuche sind deshalb derzeit nur in wenigen Ausnahmefällen und nur für die Patienten des palliativmedizinischen Bereiches gestattet. Dabei nehmen die Ärzte die besondere Situation von Patienten und deren Angehörigen in den Blick: Zeichnet sich beispielsweise ab, dass ein Patient sich von einer besonders nahe stehenden Person verabschieden oder dringend etwas mit dem gerichtlich bestimmten Vormund besprechen wolle, dann kann eine Besuchererlaubnis ausgesprochen und eine Begegnung ermöglicht werden. „Wir finden dann eine speziell auf den Patienten zugeschnittene Lösung“, sagt Sabine Sonntag-Koch. „Unser Team berät sich darüber täglich.“

In einigen Fällen etwa könne der Besucher, der mit einem Besucherpass ausgestattet und an der Pforte avisiert sein muss, das Patientenzimmer aufsuchen - mit Mund-Nasen-Schutz, anderthalb Metern Abstand zum Patienten und ohne jeglichen Körperkontakt. „Man darf sich nicht drücken und auch nicht kuscheln“, betont die Chefärztin.

In anderen Fällen, wenn der Patient noch mobil und eigenständig genug sei, könne er das Klinikgebäude auch kurz verlassen und zum Beispiel draußen auf einer Bank mit einem Besucher sprechen - den nötigen Sicherheitsabstand immer vorausgesetzt. Oder ein Patient könne im Rollstuhl bei noch angemessener Witterung auf die Terrasse geschoben werden und sich der angemeldete Besucher dazugesellen. „Es muss aber immer eine Indikation für eine solche Sonderregelung vorliegen“, sagt Sabine Sonntag-Koch. Bei klinisch stabilen Patienten, die sich etwa wegen einer zeitlich begrenzten Strahlentherapie in der Klinik aufhielten und danach nach Hause zurückkehrten, sieht sie diese Ausnahmesituation nicht gegeben. „Das ist dann auch mal ohne Besuch auszuhalten“, findet Sabine Sonntag-Koch - zumal auch schon mancher Patient signalisiert habe, die Ruhe und Abgeschiedenheit in der besuchsfreien Zeit durchaus zu genießen.

Die Chefärztin räumt allerdings auch mit der Vorstellung auf, dass Palliativpatienten nur zum Sterben in die Klinik gingen: „Zutreffend ist, dass etwa die Hälfte unserer Patienten hier in der Klinik verstirbt, wobei auch wir nicht immer sagen können, wann es soweit ist. Manchmal kommt der Tod dann doch sehr plötzlich.“ Die andere Hälfte der Patienten der Palliativstation aber könne nach der Behandlung entweder nach Hause oder - sofern die Versorgung dort nicht möglich sei - in ein Pflegeheim oder ein stationäres Hospiz entlassen werden. „Doch auch in Heimen und Hospizen sind die Plätze rar. Deshalb bleiben die Patienten so lange bei uns, bis eine gute Lösung für sie gefunden ist.“ Nicht zuletzt deshalb sei es auch so wichtig, dass der Regelbetrieb aufrechterhalten werden kann, solange es nur geht.

Es ist schlimm, wenn Angehörige draußen bleiben müssen

Sabine Sonntag-Koch und ihr Team bewegen sich seit dem Frühjahr „auf sehr schmalen Grat“. Schließlich ist es Teil des Konzepts, dass Patienten mit begrenzter Lebenszeit, sofern sie und ihre Angehörigen das wünschen, in dieser Lebensphase viel Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Wie auch das Team sich besonders viel Zeit für die Patienten in der besonderen Krankheitssituation nimmt. „Deshalb leiden wir mit den Angehörigen mit, dass wir jetzt nicht mit ihnen gemeinsam am Bett stehen können. Das tut weh.“ Doch wegen des hohen Infektionsrisikos gebe es derzeit keine Alternative.

Schon der eingeschränkte Besucherverkehr seit den Lockerungen im Frühjahr sei eine organisatorische Herausforderung gewesen, sagt die Medizinerin Sabine Sonntag-Koch: Seit es wieder gestattet war, dass Patienten von einer Person am Tag für eine Stunde besucht werden durften, habe man in der gesamten Klinik 400 Besucher zu den Patienten begleiten und dabei auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten müssen. Das sei nun, da sich die Lage wieder verschärft hat, nicht zu gewährleisten. „Wir sind hier ein sicherer grüner Bereich“, sagt die Chefärztin. „Und das wollen wir auch bleiben.“

Das könnte Sie auch interessieren: