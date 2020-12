In den Krankenhäusern in Thüringen kämpfen Ärzte und Pfleger um das Leben der Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und mit einem schweren Verlauf in die Klinik eingeliefert werden müssen. Bis Oktober zeigt die Sterbefallstatistik für Thüringen vorläufig keine großen Ausreißer. Bisher starben sogar 250 Menschen weniger als im Vergleichszeitraum Januar bis Oktober des Vorjahres.