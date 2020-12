Die Zeulenroda-Triebeserin Astrid Friedrich-Hommel ist blind und bemängelt das Fehlen von akustischen Signal an Ampelanlagen in der Stadt Zeulenroda-Triebes Zur Lösung dieses Problemes wandte sie sich jetzt an den Mitteldeutschen Rundfunk. Das Fernsehteam des MDR dreht gestern an den Ampelanlagen.