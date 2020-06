Mit einer öffentlichkeitswirksamen Blutspende machte Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) am Montagvormittag in der Blut- und Plasmaspendestation Erfurt des Institutes für Transfusionsmedizin Suhl auf den Mangel an Blutkonserven durch die Corona-Krise aufmerksam.