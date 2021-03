Britische Mutante grassiert im Kindergarten Kaulsdorf

Wie auf diesem Bild, das im September in einer Schule in Gladbeck gemacht wurde, wurden im Kaulsdorfer Kindergarten die Abstriche für die Corona-Tests im Rachen der Kinder vorgenommen.

Kleine Kinder, die ohne Information ihrer Eltern im Kaulsdorfer Awo-Kindergarten auf Corona-Mutationen getestet werden – in den sozialen Netzwerken war am späten Donnerstag und noch am Freitagmorgen ein Sturm der Empörung unterwegs. Bei Lichte betrachtet blieb freilich nur das Testen an sich übrig.