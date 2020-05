Sportplätze wie der in Buttelstedt dürfen wieder zum Training genutzt werden. Ein Familiensportfest wie auf unserem Archivbild ist aber noch nicht erlaubt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgermeister informiert Nordkreis-Bewohner

Mit einem Schreiben an alle Bewohnerinnen und Bewohner der Landgemeinde Am Ettersberg sowie von Ballstedt, Ettersburg und Neumark hat Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß über die neue Verfügung des Landes informiert, auf die nach seinen Worten „alle Entscheidungsträger seit Donnerstag gewartet“ haben. Deshalb könne er erst jetzt weitere Informationen übermitteln. Heß fasst die Regelungen so zusammen:





Sportanlagen:

Die Sportanlagen als Freiluftanlagen können ab dem 13. Mai 2020 wieder für Trainingseinheiten unter Beachtung des Mindestabstandes wieder genutzt werden. Die Umkleidekabinen und Duschen dürfen nicht zur Verfügung gestellt werden. Der Zugang zu Toiletten ist zu ermöglichen. Diese dürfen aber nur von jeweils einer Person (abhängig von den baulichen Voraussetzungen) genutzt werden. Desinfektionsmittel, Seifenspender und Papierhandtücher sind bereit zu stellen. Ein geselliges Beisammensein hat nicht zu erfolgen. Sportvereine erstellen ein Hygienekonzept nach den Vorgaben der Allgemeinverfügung §3 und §5. Dieses ist auf Verlangen den Behörden auszuhändigen.





Dorfgemeinschaftshäuser:

Dorfgemeinschaftshäuser für Vereine sind unverändert bis zum Ablauf des 31. Mai 2020 gesperrt. Das beinhaltet auch die in Dorfgemeinschaftshäusern angebotenen Sportaktivitäten (Zumba, Yoga, Tischtennis, Dart, etc.). Fitnessstudios bleiben unverändert bis zum 1. Juni 2020 geschlossen.





Vereinstätigkeit:

Arbeitseinsätze für Vereine sind ebenfalls erst wieder ab dem 1. Juni 2020 zulässig. Es ist beabsichtigt, das Freibad in Ottmannshausen zum 1. Juni 2020 wieder zu eröffnen. Der Krisenstab der Gemeinde Am Ettersberg erarbeitet gerade das Hygienekonzept. Wie sich dann die Öffnungszeiten und Besucherströme gestalten, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden.





Kitas:

Nachdem am Donnerstag die schrittweise Eröffnung der Kitas den Kommunen übertragen worden ist, dann wieder entzogen wurde und heute wieder an die Kommunen übertragen worden ist, erarbeiten die Kitaleiterinnen zusammen mit dem Träger die schrittweise Eröffnung. Dazu findet morgen eine Videokonferenz mit allen Beteiligten statt, um dann die weiteren Schritte zu besprechen.

Mich erreichen zurzeit sehr viele Anfragen von Eltern, die viele offene Fragen begleiten und verwundert sind, bisher zu wenig Informationen erhalten zu haben.

Die Kitas unterstehen dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Die mangelnden Informationen, welche Sie zuweilen auch zu Recht beklagen, können wir Ihnen aufgrund der uns ebenfalls nur spärlich zur Verfügung gestellten Kenntnisse, nicht bereitstellen.

Nach der Festlegung der weiteren Schritte nach Abstimmung mit den Kita-Leiterinnen und Trägern werde ich Sie dann erneut informieren. Ich möchte nach den Wochen Ihrer besonderen Anstrengung eine konfliktfreie und problemlose Wiedereröffnung in den Kitas zum 18. Mai 2020 ermöglichen.



Gaststätten/Pensionen:

Gastronomische Einrichtungen i. S. des Thüringer Gaststättengesetzes können ab dem 15. Mai 2020 wieder öffnen. Es wird nicht mehr zwischen Innen- und Außengastronomie unterschieden. Die allgemeinen Infektionsschutzregeln sind auch hier einzuhalten.

Gleiches gilt für Beherbergungen zu touristischen Zwecken.

Bürgermeister Thomas Hess bat die Einwohner um Weiterleitung der Information und Beachtung, um unnötige Bußgelder zu vermeiden: „Mit jeder Lockerung dürfen Sie wieder mehr Freiheit erfahren“, schreibt er. „Durch diese Lockerungen kann das exponentielle Infektionsrisiko wieder steigen und eine Ansteckung mit dem Erreger SARS-CoV-2 ist wahrscheinlicher. Daher bitte ich Sie, nicht nur zu hinterfragen, ob Sie bestimmte Handlungen wieder dürfen, sondern auch, ob Sie diese Handlungen auch wirklich machen sollten“, heißt es in dem Schreiben.