Jena Corona-Mutationen breiten sich weiter aus – 29 Infektionen in der Kita „Weltentdecker“ – drittes Schnelltestzenrum geplant.

Corona-Cluster mit Virus-Varianten in Jena

Der Jenaer Krisenstab und das Gesundheitsamt sehen momentan zwei Effekte beim Infektionsgeschehen in Jena. „Das ursprüngliche Virus haben wir relativ gut in den Griff bekommen. Über längere Zeit gab es sinkende Fallzahlen. Doch mit dem zunehmenden Verdrängen der ursprünglichen Virus-Variante durch die mutierten Varianten hat sich quasi eine zweite Pandemie in der ersten entwickelt“, sagt Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP).