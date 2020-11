Corona-Fälle im Pflegeheim Hainichen im Altenburger Land

Erneut ist eine Senioreneinrichtung im Altenburger Land von Covid-19 betroffen. Vier Bewohner und drei Mitarbeiter des Pflegeheimes in Hainichen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, wie Dirk Gersdorf, Pressesprecher der Arbeiterwohlfahrt mitteilt. Sämtliche Bewohner und Mitarbeiter werden voraussichtlich am Donnerstag vom Gesundheitsamt getestet.

Nach Angaben des Landratsamtes vom Mittwochmittag gibt es zudem eine Corona-Neuinfektion in der Wieratalschule Langenlauba-Niederhain. Hier wurde ein Regelschüler positiv getestet, die betroffene Klasse wurde in Quarantäne geschickt. Ob eine Quarantäne für weitere Schüler und Pädagogen erforderlich sei, werde im Rahmen der Kontaktnachverfolgung derzeit zwischen Gesundheitsamt und Schule abgeklärt. Im Altenburger Spalatingymnasium hat sich die Zahl der infizierten Schüler seit Dienstag von zwei auf vier erhöht.

Team zur Nachverfolgung wurde aufgestockt

Landrat Uwe Melzer (CDU) reagiert auf das anhaltend hohe Infektionsgeschehen, indem er das Team der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt erneut um drei Personen aufstockt. Aktuell arbeiten damit 13 Mitarbeiter der Kreisverwaltung an der Kontaktpersonen-Nachverfolgung. Bei täglich 20 bis 30 Neuinfektionen müssten im Schnitt etwa zehn Kontakte pro Infiziertem nachverfolgt werden. Das bedeutet, täglich müssten 200 bis 300 unmittelbare Kontaktpersonen angerufen und in Quarantäne geschickt werden, so das Landratsamt. Mit den 26 Neuinfektionen steigt die Anzahl der aktiv Infizierten auf 318. Sieben Erkrankte befinden sich in stationärer Behandlung, davon drei auf der Intensivstation.