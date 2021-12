Corona-Inzidenz in Thüringen liegt weiter bei über 1000

Erfurt. Seit vier Tagen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen bei über 1000. Der Freistaat ist damit nach Sachsen das Bundesland, das am stärksten von der vierten Corona-Welle betroffen ist.

Die Corona-Inzidenz in Thüringen liegt seit vier Tagen stabil über der Marke von 1000. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag wurden 1040,5 wöchentliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert.

Am Sonntag war der Wert mit 1036,6 gemeldet worden, am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1026,5. Am Freitag war im Freistaat erstmals die Schwelle von 1000 überschritten worden. Thüringen ist damit nach Sachsen das Bundesland, das am stärksten von der vierten Corona-Welle betroffen ist.

Von Sonntag auf Montag meldeten die Gesundheitsämter in Thüringen dem RKI 1541 Neuinfektionen. 18 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung kamen ebenfalls neu hinzu. Am Wochenende werden in der Regel einige Fälle verzögert gemeldet, so dass die Zahlen noch höher liegen könnten.