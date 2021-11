Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter: Ein Kreis kratzt an 1000er-Marke

Erfurt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen liegt jetzt bei 543,2, das ist der zweithöchste Wert in Deutschland. 809 neue Infektionen wurden am Montag gemeldet.

Die Corona-Inzidenz in Thüringen steigt ungebremst. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut einen Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen von 543,2 je 100.000 Einwohner (Vortag: 527,4), was 11.517 neuen Fällen innerhalb einer Woche entspricht. Die Inzidenz ist die zweithöchste unter den Bundesländern, nur Sachsen weist mit 754,3 einen höheren Wert auf. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 303. Innerhalb Thüringens nähert sich der Kreis Sonneberg mit einem Wert von fast 995,7 der Marke von 1000.

Vom Sonntag zum Montag wurden 809 neue Infektionen gemeldet. Im Vergleich zur Vorwoche (455) stieg der Wert um knapp 78 Prozent. An Wochenenden kann es zu Meldeverzögerungen kommen.

Der Corona-Newsletter Wir halten Sie immer über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gemeldet wurden zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Seit Pandemiebeginn sind in Thüringen 4674 positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestete Menschen gestorben. Auf Intensivstationen wurden am Montagvormittag 169 Covid-19-Kranke behandelt.