Corona: Neun Todesfälle im Saale-Orla-Kreis nachgemeldet

Schleiz/Bad Lobenstein/Pößneck Im Saale-Orla-Kreis bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 423 weiter hoch, obwohl am Dienstag lediglich 28 Neuinfizierte gemeldet wurden. Der Wert sei weiter besorgniserregend hoch.

Insgesamt 28 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 meldet das Gesundheitsamt im Saale-Orla-Kreis am Dienstag. Außerdem wurden neun Todesfälle nachgemeldet. Die meisten Neuinfektionen gibt es in den Verwaltungsgemeinschaften Ranis-Ziegenrück (6) und Seenplatte (4) sowie in den Städten Schleiz (5), Bad Lobenstein (3), Neustadt (2) und Pößneck (2).

„Was sich zunächst nach etwas Entspannung anhören mag, sollte aber nicht überbewertet werden. Aufgrund der geringeren Testkapazitäten an den Wochenenden werden dienstags in der Regel verhältnismäßig geringe Fallzahlen gemeldet. Entsprechend sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis nur geringfügig. Mit 340 Fällen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner bleibt der Wert mit 423,3 weiterhin besorgniserregend hoch“, teilte der Pressesprecher der Kreisverwaltung, Alexander Hebenstreit, mit.

30 Personen im Saale-Orla-Kreis mit oder durch Covid-19 gestorben

Spürbar gestiegen ist die Zahl der Todesfälle in der offiziellen Statistik. Für den Saale-Orla-Kreis führt das Robert-Koch-Institut 30 Personen auf, die mit oder durch eine Covid-19-Erkrankung verstarben. Die Steigerung von neun Todesfällen an nur einem Tag erklärt sich durch Nachmeldungen aus den regionalen Standesämtern. Im Vergleich zu dem Großteil der umliegenden Landkreise und kreisfreien Städte bleibt die Sterberate im Saale-Orla-Kreis aber verhältnismäßig moderat, so das Landratsamt.