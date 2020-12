Ausgangssperre im Saale-Orla-Kreis ab Mittwochnacht

Im Saale-Orla-Kreis wird die Notbremse gezogen. Aufgrund des nahezu ungezügelten Infektionsgeschehens an den zurückliegenden Tagen wird mit dem Mittwoch eine Allgemeinverfügung in Kraft treten, die das öffentliche Leben weitgehend einschränkt. Dazu gehört eine Ausgangssperre für die Zeit zwischen 22 und 6 Uhr. Corona-Blog: Erstmals über 1000 Neuinfektionen an einem Tag in Thüringen

Bereits am Freitag hatte die Kreisverwaltung ein verschärftes Regelwerk angekündigt, nachdem der Saale-Orla-Kreis sich zu einem der bundesweit am schlimmsten betroffenen Regionen entwickelt hatte. Es gab eine ausgiebige Prüfung durch das Thüringer Gesundheitsministerium, bevor die Allgemeinverfügung mit den zusätzlichen Maßnahmen am Dienstagabend verkündet werden konnte.

„Wir befinden uns in einer außerordentlich angespannten Situation, in der dringender Handlungsbedarf besteht“, erklärte dazu Landrat Thomas Fügmann (CDU), „mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 400 bewegen wir uns im Saale-Orla-Kreis in einem Bereich, der uns vor einigen Tagen noch undenkbar erschien. Wir wissen, dass sich dieser Anstieg zeitversetzt auch in den Krankenhäusern und letztlich leider auch bei der Zahl der Verstorbenen niederschlagen wird.“

Klare Ansage an einem Kindergarten in Bad Lobenstein. Foto: Peter Hagen

Persönliche Kontakte reduzieren

Der Landrat appelliert dringend an alle Einwohner, mit ihrem persönlichen Verhalten dazu beizutragen, dass das Pandemiegeschehen wieder beherrschbar wird. „Die von uns getroffenen Maßnahmen können nicht mehr als eine Leitplanke sein. Ob es uns tatsächlich gelingt, die im gesamten Landkreis auftretende Pandemie wieder in den Griff zu bekommen, liegt letztlich in den Händen der Bürgerinnen und Bürger.“

Es sei wichtig, nur dann unter Menschen zu gehen, wenn dies unbedingt sein müsse. Persönliche Kontakte sollten auf das absolut Notwendige reduziert werden. „Seien Sie solidarisch mit unseren Alten und Kranken, für die das Coronavirus eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben darstellt“, so die Bitte des Landrats.

Vorerst bis 20. Dezember gültig

Trotz der neuen Einschränkungen soll jeder die wichtigsten Dinge des Alltags weiterhin erledigen und dem Beruf nachgehen können. Kindergärten und Schulen bleiben bis auf weiteres geöffnet, nicht zuletzt um zu verhindern, dass unabdingbares Personal aus dem Gesundheits- und Pflegebereich seine Tätigkeit zugunsten der Kinderbetreuung einstellen muss.

Gültig ist die Allgemeinverfügung analog zu den Corona-Verordnungen des Freistaates Thüringen zunächst bis einschließlich 20. Dezember. Eine Verlängerung, Aufhebung oder Änderung hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Richtmaß ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die dauerhaft unter den Risikowert von 200 gesenkt werden soll.

Das sind die wichtigsten Regeln der neuen Allgemeinverfügung:

Aufenthalt im öffentlichen Raum nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts

Verlassen der Wohnung zwischen 22 und 6 Uhr ist nur noch mit triftigem Grund wie zur Berufsausübung oder bei medizinische Notwendigkeit erlaubt

Untersagung von Messen, Ausstellungen, Wochen- und Spezialmärkten in geschlossenen Räumen sowie generelle Untersagung von Weihnachts- und Adventsmärkten

Ganztägiges Verbot von Alkoholverkauf und -ausschank außerhalb von Geschäften sowie ganztägiges Verbot von Alkoholkonsum in öffentlichen Bereichen wie Fußgängerzonen, Parkanlagen und Parkplätzen

Weitgehende Schließung von Bibliotheken, Weiterbildungsstätten und Musikschulen

Schließung von Jugendclubs und Angeboten der offenen Jugendarbeit

Verbot des Trainingsbetriebs im organisierten Nachwuchssport

Generelles Besuchsverbot für Krankenhäuser (Ausnahme: Rechtsbeistände, Seelsorge oder zur Sterbebegleitung durch engste Familienangehörige)

Besuchsbeschränkung in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen auf maximal einen registrierten Besucher pro Tag

Erweiterung der Maskenpflicht auf alle medizinischen und therapeutischen Einrichtungen, beim Mitnehmen und Liefern von Speisen sowie auf belebten Straßen und Plätzen (einschließlich Demonstrationen)

Betriebe sind aufgefordert, ein Wechselmodell anzuordnen, damit sich immer dieselben Gruppen jeweils am Arbeitsplatz oder in der Heimarbeit befinden