Corona-Testzentren im Saale-Orla-Kreis erweitern Öffnungszeiten

Im Corona-Schnellttestzentrum in der Schleizer Wisentahalle wird nun auch samstags von 9 bis 11 Uhr getestet.

Schleiz/Neustadt/Triptis. Mehr Möglichkeiten für kostenlose Bürgertests in Schleiz und Neustadt. Die Teststelle in Triptis ändert ihre Öffnungszeiten.

Einhergehend mit weiteren Öffnungsschritten für das gesellschaftliche Leben erweitern zwei Teststationen im Saale-Orla-Kreis ihre Öffnungszeiten.

So können sich Bürgerinnen und Bürger im Testzentrum in der Schleizer Wisentahalle, das von den Schleizer und Saalburger Apotheken in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt betrieben wird, ab dieser Woche auch samstags von 9 bis 11 Uhr testen lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung – idealerweise über www.terminland.de/apotheke-schleiz – ist weiterhin nötig.

Im Neustädter Augustiner Saal, wo die Stadt Neustadt und das DRK Saale-Orla eine Teststation betreiben, ändern sich die Testzeiten ab 7. Juni. Statt zweimal wöchentlich ist das Testzentrum dann dreimal wöchentlich geöffnet und zwar montags und mittwochs jeweils von 16 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 11 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist hier nicht nötig. Die Stadtverwaltung weist weiterhin schon jetzt darauf hin, dass die Teststation am 16. Juni geschlossen bleibt.

Geänderte Öffnungszeiten gibt es beim Testzentrum im Triptiser Bürgerhaus, das von mehreren ansässigen Ärzten und der Stadt Triptis betrieben wird. Dienstags ist die Teststation ab sofort von 13 bis 14 Uhr und donnerstags von 9 bis 10 Uhr geöffnet. Unverändert sind die übrigen Öffnungszeiten der einzigen Teststation im Saale-Orla-Kreis, die den kostenlosen Bürgertest auch an Sonn- und Feiertagen anbietet.

Im Saale-Orla-Kreis gibt es aktuell acht zentrale Schnellteststationen, die sich in Bad Lobenstein, Gefell, Neustadt, Pößneck, Rosenthal (Ortsteil Blankenstein), Schleiz, Triptis und Wurzbach befinden.