Erfurt. Am Montag gab das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis den ersten am Coronavirus erkrankten Thüringer bekannt. Es handelt sich um einen 57-Jährigen. Lesen Sie hier die aktuellen Entwicklungen.

Coronavirus und die Folgen: Der aktuelle Stand in Thüringen

2. März

19.45 Uhr - Erster Coronavirus-Erkrankter in Thüringen: Am Montagabend gab es den ersten bestätigten Fall von Corona-Virus im Saale-Orla-Kreis. Laut Landratsamt betrifft es einen 57 Jahre alten Mann aus der Orlasenke, der in Südtirol zum Ski fahren war. Er leigt derzeit in einem Krankenhaus der Region zur Behandlung. Welche Maßnahmen nun ergriffen werden, lesen Sie hier.

16.30 Uhr - An manchen Orten in Jena wird der Zucker knapp.

Wegen Corona-bedingten Vorratskäufen müssen Kunden in Jena vorerst auf gewöhnlichen Zucker verzichten.Insgesamt besteht aber kein Mangel.

16 Uhr - RB Leipzig Security weist Japaner aus dem Stadion

Aus Panik vor dem neuartigen Coronavirus hat der Sicherheitsdienst des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig eine Gruppe Japaner des Stadions verwiesen. Später entschuldigte sich der Verein.

Ausbreitung Corona in Europa Foto: Johns Hopkins CSSE/Statista

9 Uhr - Taskforce und Infotelefon in Erfurt gestartet: Am Montagmorgen, 2. März, hat die Thüringische Landeshauptstadt eine Taskforce und ein Infotelefon in Sachen Corona eingerichtet. Bislang gab es in Erfurt keine Corona-Verdachtsfälle.

6 Uhr - Verdacht auf Coronavirus in Ichtershausen bestätigt sich nicht: Die Kinder und Jugendlichen in Ichtershausen müssen am Montag, 2. März, doch in die Schule gehen. Wie das Landratsamt im Ilm-Kreis unserer Redaktion mitteilte, traf das Ergebnis des Abstriches des 15 Jahre alten Jungen am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr in den Ilm-Kreis-Kliniken ein. Der Befund ist negativ. Der Verdacht einer Coronavirus-Infektion bei dem 15-jährigen Jungen hat sich damit nicht bestätigt.

1. März

19 Uhr – Wegen Überlastung erst sehr spätes Ergebnis für den Ilm-Kreis: Wegen Coronavirus-Verdacht wurde am Freitag eine Grund- und Regelschule in Ichtershausen geschlossen. Die Berliner Charité hatte am Sonntag eingeräumt, dass bei den laufenden Tests auf das Virus nicht alles nach Plan läuft. Hier lesen Sie den ganzen Artikel.

18.25 Uhr – Nur spärlich gefüllte Hallen bei Auftakt von Thüringen Ausstellung: Wegen des Coronavirus ist Thüringens größte Verbrauchermesse mit einem Besucherrückgang in ihr 30. Jahr gestartet. Zum Auftakt kamen 19.000 Gäste, das sind 6000 weniger als im Vorjahr. Hier lesen Sie den ganzen Artikel.

15 Uhr – Ergebnis für Ilm-Kreis wird heute erwartet: Das Ergebnis einer Untersuchung für einen Verdachtsfall aus Ichterhshausen (Ilm-Kreis) wird für Sonntag 18 Uhr erwartet. Danach wird entschieden, ob die Grund- und Regelschule in Ichtershausen am Montag öffnet.

14 Uhr – Entwarnung in Nordhausen: Für fünf Verdachtsfälle in Nordhausen gab es am frühen Nachmittag Entwarnung. Daher bleibt das Herder-Gymnasium in Nordhausen am Montag weiter geöffnet. Am Wochenende war vorsorglich der Tag der offenen Tür abgesagt worden. Weitere acht Verdachtsfälle im Südharz werden noch untersucht. Diese seien nicht medizinisch begründet, sondern wurden durchgeführt, weil die Personen sich in Risikiogebieten aufgehalten hatten.

29. Februar

20 Uhr – Thüringen-Ausstellung mit erhöhten Hygiene-Vorkehrungen: Trotz der Absage der Reisemesse ITB in Berlin wegen des Coronavirus hat die Thüringen Ausstellung ihre Tore für Besucher geöffnet. Welche Hygiene-Maßnahmen erhöht wurden, lesen Sie hier. Im vergangenen Jahr kamen rund 70.000 Gäste.

6 Uhr – Taskforce und Info-Telefon ab Montag in Erfurt: Bisher gibt es in der Stadt Erfurt keine Coronavirus-Verdachtsfälle. Doch da die Situation sich schnell ändern kann, hat sich die Verwaltung darauf vorbereitet. Hier lesen Sie den ganzen Artikel.

5 Uhr – Gesundheitsämter stellen andere Aufgaben zurück: Die notorisch unterbesetzten Thüringer Gesundheitsämter konzentrieren sich gegenwärtig auf die Eindämmung der Corona-Virus-Erkrankungen stellen dafür andere Aufgaben zurück. Dazu zählen Hygienekontrollen in Klinikbereichen mit hohem Infektionsrisiko oder Reihenuntersuchungen bei vierjährigen Kindergartenkindern. Bettina Naumann vom Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises ist überzeugt, dass es bereits zigtausende Corona-Fälle in der Bundesrepublik gibt und die Epidemie hierzulande einen ähnlichen Verlauf nehmen wird wie in China, wo sie schon wieder am Abklingen ist.

28. Februar

23 Uhr – Großauftrag für Atemschutzmasken für Firma aus Weida: Wegen des Corona-Virus’ hat die Weidaer Matratzenfirma Breckle einen Großauftrag über 400.000 Atemschutzmasken erhalten. In den Handel kommen die Masken allerdings nicht. Die Produktion in dem Unternehmen, das eigentlich Matratzen herstellt, wurde dafür umgestellt.

18 Uhr – Atemschutzmasken werden knapp: Obwohl nicht klar ist, wie sehr Atemschutzmasken vor einer Corona-Erkrankung schützen, gibt es Berichte über Engpässe bei Atemschutzmasken etwa aus Nordhausen oder Gera.

13.30 Uhr – Feuerwehr sagt Jahresversammlung in Arnstadt ab: Die Stadt Arnstadt hat die für Freitag geplante Jahreshauptversammlung abgesagt.

13 Uhr – Corona-Verdacht bei Schulkind nicht bestätigt: Der Corona-Verdachtsfall bei einem Schulkind der Grundschule Kromsdorf (Weimarer Land) hat sich nicht bestätigt. Es findet normaler Unterricht wieder ab Montag statt. Das Kind soll mit Eltern auf einer der Kanarischen Inseln Urlaub gemacht haben und habe Symptome gezeigt, für die das Virus ursächlich sein könnte. Mehr als 50 Prozent der Schüler wurden von ihren Eltern vorsorglich zu Hause behalten worden. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

11 Uhr – Tanzturnier in Bad Tennstedt abgesagt: Der Tennstedter Karnevalverein hat das Unstrut-Hainich-Tanzturnier abgesagt. Erwartet wurden am Samstag Teilnehmer aus ganz Mitteldeutschland

9.03 Uhr – Schulen und Verwaltungen im Ilm-Kreis geschlossen: Wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls bleiben Schulen und Verwaltungen im Ilm-Kreis heute geschlossen. Aus dem Italien-Urlaub brachte ein Kind Coronavirus-Symptome mit. Am Freitag bleiben Gemeindeverwaltung und Schulen deshalb geschlossen. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

27. Februar

15.45 Uhr – Städte richten Hotline-Nummern ein: In Weimar wurde ein Komitee für außergewöhnliche Ereignisse einberufen und Bürger-Hotline geschaltet: 03643/762 555. Zudem wurde eine Untersuchungseinrichtung eingerichtet, um Tests zentral durchführen zu können. Aus personellen Gründen sind Schuleingangs-Untersuchungen bis auf Weiteres ausgesetzt worden. Das Landesamt für Verbraucherschutz bietet ein Infotelefon zum Thema: Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13.30 bis 15 Uhr unter der Nummer 0361/57 38 15 099. Auch in Erfurt wird eine Telefonnummern vorbereitet, bei denen sich Bürger i Notfall melden können. In Geragibt es Lagebesprechungen und eine Rufbereitschaft.

15.39 Uhr – Coronavirus-Verdacht in Gotha bisher nicht bestätigt: Das Gesundheitsamt Gotha hat in dieser Woche drei Personen negativ auf eine Infektion getestet. Jedoch gab es keine Quarantäne für eine Arbeitsagentur-Mitarbeiterin. Vielmehr wurde deren Sohn mit entsprechenden Verdachtssymptomen ins Krankenhaus gekommen. Ein Test verlief negativ.

7 Uhr – Arztpraxen und Kliniken rüsten sich für möglichen Ausbruch: Die Kassenärztliche Vereinigung in Thüringen arbeitet derzeit an einem Konzept für zusätzliche Hausbesuchsdienste, sollte die Zahl an Infizierten weiter steigen. Thüringer Arztpraxen werden ständig mit aktuellen Informationen aus dem Berliner Robert Koch-Instituts über das Virus versorgt. Das Wichtigste ist das Einhalten völlig normaler Hygieneregeln. Auch die Kliniken in Thüringen sehen sich für den Fall der Fälle gerüstet. Den ganzen Artikel können Sie hier lesen.

26. Februar

19 Uhr – Jenaer Infektiologe zum Coronavirus „Reaktion macht mir die größten Sorgen“: Prof. Mathias Pletz vom Universitätsklinikum Jena erklärt warum er sich sorgt:

"Für mich hat das Virus die Relevanz einer schweren Grippe-Epidemie. Wobei man immer wieder betonen muss, dass Grippe sogar folgenreicher sein kann, vor allem für Kinder. Am Coronavirus ist weltweit noch kein Kind unter neun Jahren verstorben, in den USA sind in der bisherigen aktuellen Saison 105 Kinder an Influenza gestorben."

Es wird seiner Meinung nach eine Pandemie geben : Er sieht wenig Chancen, "dass uns eine Eindämmung gelingen wird. Wobei eine Pandemie zunächst nichts über die Schwere einer Erkrankung aussagt, sondern über ihre Verbreitung."

: Er sieht wenig Chancen, "dass uns eine Eindämmung gelingen wird. Wobei eine Pandemie zunächst nichts über die Schwere einer Erkrankung aussagt, sondern über ihre Verbreitung." Das Problem beim Coronavirus sei die lange Inkubationszeit und der hohe Anteil an Infizierten, die nur sehr leichte Symptome aufweisen und daher „übersehen“ würden. "Das macht eine Nachverfolgung der Infektionswege so schwer." Das ganze Interview lesen Sie hier.

25. Februar

5 Uhr – Thüringen rüstet sich gegen das Virus: Der Thüringer Koordinierungsstab Coronavirus arbeitet seit Januar. Weitere Ansteckungen auch in Deutschland werden befürchtet. Im Stab arbeiten Experten aus Ministerium, Landesverwaltungsamt sowie dem Landesamt für Verbrauchschutz und bei Bedarf auch aus dem Bereich Katastrophenschutz. Zum Schutz vor der Weiterverbreitung einer Erkrankung könnten auch in Deutschland – wie aktuell in Italien – Verkehrsbeschränkungen für Ortschaften verfügt werden. Das würde das Epidemiegesetz im Paragrafen 24 zulassen. Der Freistaat mit seinen 40 Krankenhäusern sei zudem auch für schwierige Situationen vorbereitet. Landesärztekammer und Apothekerverband weisen erneut auf die üblichen Hygieneregeln wie häufiges Händewaschen, das Niesen in die Armbeuge, kein Händeschütteln und Abstand halten hin.

24. Februar

14 Uhr – Bad Blankenburg statt Gardasee: Unverhoffte Gäste begrüßte die Landessportschule Bad Blankenburg. Das U-15-Fußballteam des FC Deisenhofen, in der Bayernliga derzeit Neunter, startete kurzfristig sein Trainingslager am Eingang des Schwarzatales. Grund war das Auftreten des Coronavirus’ in Norditalien. Denn eigentlich wollte die Truppe von Trainer Jonas Frech jetzt am Gardasee sein und sich auf die Rückrunde vorbereiten. Nachdem an der österreichisch-italienischen Grenze erste Züge gestoppt wurden, ging bei den Verantwortlichen und Eltern die Angst um. Die Organisatoren zogen deshalb kurz vor der Abfahrt in den Süden die Notbremse und sahen sich nach einer Ersatzvariante um.

20. Februar

13.30 Uhr – Wie in Jena der Virus Unternehmen zu schaffen macht: Vor allem international arbeitende Unternehmen in Jena spüren die Auswirkungen schon deutlich und reagieren mit Home-Office. Messen und Projekte werden verschoben, Lieferungen verzögern sich. Manche beklagen bereits Umsatzeinbußen.

3. Februar

12 Uhr – In Nordhausen steht für Erkrankte Flüchtlingsunterkunft bereit: Nachdem zwei Studienbewerber ins Südharz-Klinikum wegen des Verdachts auf Coronavirus eingeliefert wurden, erklärt das Landratsamt, wie es bei einer größeren Zahl an Erkrankungen vorgegangen würde.