Deutlich mehr Fälle von Hautkrebs in Thüringen

Erfurt. Die Fälle von Hautkrebs nehmen in Thüringen zu, wären aber oft heilbar. Doch nicht einmal jeder zehnte Thüringer geht regelmäßig zur Früherkennung.

In Thüringen nimmt die Zahl der Hautkrebsfälle weiter drastisch zu. Zwei der größten Krankenkassen im Land mahnen deshalb, sich schon in jungen Jahren gegen Sonnenbrände zu schützen und Möglichkeiten zur Früherkennung wahrzunehmen.

Wie die Barmer am Montag mitteilte, wurden 2021 rund 75.000 Thüringer mit Hautkrebs gezählt. Demnach diagnostizierten Ärztinnen und Ärzte bei rund 62.000 Menschen im Freistaat weißen Hautkrebs. Zehn Jahre zuvor waren es rund 53.000 – ein Anstieg um 17 Prozent. Hinzu kämen rund 13.000 Fälle von schwarzem Hautkrebs (2012: rund 12.600). Er gilt als besonders gefährlich, da er über die Lymph- und Blutbahnen Metastasen streuen kann, während weißer Hautkrebs örtlich begrenzt bleibt. „Beide Krebsarten werden durch UV-Strahlung begünstigt. Schon junge Menschen sollten sich intensiver vor UV-Strahlung schützen. Fünf Sonnenbrände bis zum 20. Lebensjahr erhöhen das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken, um 80 Prozent“, sagt Landesgeschäftsführerin Birgit Dziuk. So sollte man die Sonne gerade zur Mittagszeit so gut es geht zu meiden und sich mit langer, luftdurchlässiger Kleidung und Hut schützen. Sonnencreme mit entsprechend hohem Lichtschutzfaktor sei unverzichtbar, sagte Dziuk.

Frauen sind häufiger betroffen als Männer

Mehr Fälle registriert auch die AOK-Plus. Demnach gab es allein bei dieser Krankenkasse mit rund einer Million Versicherten in Thüringen im Jahr 2017 rund 43.800 von hellem Hautkrebs Betroffene. 2021 waren es bereits 47.100 Erkrankte. Frauen sind mit 24.100 Fällen häufiger betroffen, als Männer mit 23.000. Die meisten Erkrankungen an hellem Hautkrebs gibt es demnach im Wartburgkreis mit 3600 Fällen und Erfurt mit 3500, die wenigsten in Suhl mit 1200 erkrankten Personen. Am gefährlicheren schwarzen Hautkrebs, dem malignen Melanom, erkrankten 9600 AOK-versicherte Thüringer. Hier stieg die Zahl seit 2017 um 1500 Personen. Die Landkreise Erfurt und der Wartburgkreis sind mit 850 beziehungsweise 710 Fällen am meisten betroffen, die wenigsten, nämlich 220, von schwarzem Hautkrebs betroffenen Menschen leben in Suhl.

Kinder schon früh an Sonnenschutz gewöhnen

„Frühzeitig erkannt, ist Hautkrebs meist gut heilbar. Unsere Versicherten können bereits ab dem Alter von 14 Jahren in jedem zweiten Jahr einen kostenfreien Haut-Check bei einem Hautarzt mit entsprechender Qualifikation in Sachsen und Thüringen in Anspruch nehmen“, sagte Sprecherin Hannelore Strobel. Eltern rät die Kassenvertreterin, Kinder schon von klein auf an Sonnenschutzmaßnahmen zu gewöhnen.



„An sonnigen Tagen sollte das Auftragen von Sonnencreme zu den morgendlichen Alltagsroutinen gehören“, empfiehlt auch Barmer-Chefin Birgit Dziuk. Hautkrebsscreening werde zu selten in Anspruch genommen. „Je früher Hautkrebs erkannt wird, desto besser lässt er sich behandeln“, so Dziuk. Gesetzlich Versicherte könnten bei der Barmer ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre ein Hautkrebsscreening durchführen lassen. Im Jahr 2021 nahmen 8,7 Prozent der Frauen und 7,3 Prozent der Männer in Thüringen dieses Angebot wahr.