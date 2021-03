Das DRK Weimar hat im Auftrag der Stadt eine Teststelle in der Marktstraße 6 eröffnet. Wie viele dort getestet wurden, meldete es aber nicht.

Weimar. Das Weimarer Land meldete 27 Neuinfektionen an nur einem Tag. Weimar bleibt bei sieben Infektionen

Ein Positiv-Ergebnis unter 327 Schnelltests in Weimar

Nach Angaben der Stadtverwaltung Weimar nimmt das Interesse an Corona-Schnelltests spürbar zu. In den Teststellen Marcel-Paul-Straße, Humboldtstraße und Kasseturm seien Donnerstag 327 Schnelltests durchgeführt worden. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.