Eine Million mehr für Thüringer Ehrenamtsstiftung

Erfurt Vereine in Not sowie kleinere Vereine sollen finanziell unterstützt werden.

Das Budget der Thüringer Ehrenamtsstiftung ist in diesem Jahr vom Landtag um eine Million Euro aufgestockt worden. Von dem Geld würden 200.000 Euro in einen Sonderfonds für Vereine in Not fließen. Außerdem werde ein Förderprogramm für kleinere, ländlich geprägte Vereine aufgelegt, das zunächst bis Ende 2021 befristet sei, teilte die Stiftung am Mittwoch in Erfurt mit.

Gerade diese Vereine sorgten für Zusammenhalt in ländlichen Regionen. Sie arbeiteten wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen.

Zuschüsse stellt die Stiftung nach eigenen Angaben für Vereine, Initiativen und gemeinwohlorientierte Angebote in den Bereichen Traditions-, Kultur- und Heimatpflege zur Verfügung.