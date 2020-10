Jena. Der 31. Oktober sollte für Mandy Störtzer (50) ein ganz wichtiger Tag werden: Sie wollte dann mit ihrer Gaststätte „Schlemmer-Kaefer“ beruflich noch einmal durchstarten. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Am letzten Oktober-Wochenende wollte die gelernte Köchin und erfahrene Gastronomin im Jenaer Kernbergviertel ein neues Lokal eröffnen. Im früheren Café Bienenstich möchte Mandy Störzter ihre Gäste fortan mit guter Thüringer Küche verwöhnen. Rouladen und Klöße, Rostbrätel und die Thüringer Variante der beliebten Burger hatte sie auf die Speisekarte gesetzt. Das sprach sich offenbar im Viertel gut herum. Für die Mittagessen am Samstag und Sonntag waren die Plätze schnell vergeben. „Das Bestell-Buch war auch bis zum Jahresende schon gut gefüllt“, berichtet sie.

Wirtin lässt sich nicht unterkriegen

Doch dann kam am Mittwoch die Hiobsbotschaft: Ab 2. November müssen deutschlandweit alle Gaststätten wieder schließen. „Die Neueröffnung wird es trotzdem geben mit insgesamt drei Durchgängen am Sonnabend und Sonntag. „Die Leute, die bei uns reserviert haben, freuen sich auf die Eröffnung der Gaststätte“. Deshalb stehe für sie nicht zur Debatte, die Eröffnung des Schlemmer-Kaefer auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, sagte die Unternehmerin.

Dennoch wird sie den Tag der Entscheidung über den zweiten Lockdown nicht so schnell vergessen. „Ich war gespannt, was heraus kommt bei der Besprechung der Bundeskanzlerin. Dass die Gaststätten deutschlandweit geschlossen werden, damit hätte ich nie und nimmer gerechnet. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Gaststätten der Ort sind für erhöhte Zahlen von Infektionen“, sagte Störtzer.

"Das Lokal passt genau zu mir“

Mandy Störtzer ist in der Gastronomie-Branche keine Unbekannte. Seit 1991 ist die gelernte Köchin in verschiedenen Lokalen und Restaurants in Jena und Umgebung tätig. Seit 2008 bietet sie unter dem Namen „Schlemmer-Service“ einen Catering-Service an. Parallel führte sie das Alte Schützenhaus in Kahla. Nach privaten Veränderungen wollte sie sich jetzt auch beruflich neu aufstellen. „Den Wunsch nach einem eigenem Lokal, hatte ich schon immer.“

Ein guter Freund brachte die Übernahme des Cafés „Bienenstich“ ins Gespräch. „Als ich mir die Räumlichkeiten zum ersten Mal ansehen durfte, war ich hin und weg. Ich wusste sofort: Das Lokal passt genau zu mir“, sagte sie. Dem Vermieter, der Heimstätten Genossenschaft, gefiel ihre Bewerbung für ein Thüringer Restaurant offensichtlich. Am 1. Oktober konnte sie den Schlüssel dafür übernehmen.

Dass es nun eine ganz besondere Eröffnung wird, dessen ist sich die Gastronomin bewusst. „Diese Konstellation, heute eröffnen wir und übermorgen schließen wir, die klingt wirklich verrückt.“ Ab Montag wird sie dann ihre Schlemmer-Gerichte außer Haus anbieten. „Wir hoffen natürlich, dass die Bewohner aus dem Viertel für die Zeit des Lockdowns bei uns bestellen und uns damit über die vier Wochen der Schließung ein wenig hinweg helfen“, sagte Störtzer.

