Erste Grippe-Fälle in Thüringen registriert

Zwei kleine Mädchen sind die ersten registrierten Grippe-Kranken der neuen Saison in Thüringen: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben sich in der letzten Oktober-Woche eine Sechsjährige aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und eine Dreijährige aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit Influenza-Viren infiziert. Beide wurden mit grippetypischen Symptomen beim Arzt vorgestellt, wo mittels Schnelltest Grippeerreger nachgewiesen wurde.

Rückgang bei übertragbaren Krankheiten

Die Kinder sind indes bislang die einzigen grippekranken Thüringer in dieser Saison. In der 45. Kalenderwoche wurden nach Ministeriumsangaben keine weiteren Fälle gemeldet. Bundesweit wurden seit Beginn der Influenza-Saison 81 labordiagnostisch bestätigte Grippe-Erkrankungen registriert. 33 Patienten mussten sich zur Behandlung ins Krankenhaus begeben, Todesfälle gab es bisher nicht.

Ob die coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln dazu beitragen, dass es bisher nur die beiden Grippe-Fälle in Thüringen gab, vermag das Ministerium nicht zu sagen. Allerdings habe es in diesem Jahr bei sehr vielen übertragbaren Krankheiten einen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren gegeben: So nahm mit Beginn des Lockdowns im Frühjahr schlagartig die Zahl der Norovirus- und der Rotavirus-Infektionen ab. Es gab so gut wie gar keine Erkrankungen mit den Erregern, die starke Durchfallerkrankungen hervorrufen mehr.

Möglicherweise suchen weniger Erkrankte einen Arzt auf

Das muss aber nicht nur an der Einhaltung der Hygieneregeln liegen: Weitere Ursachen könnten dem Ministerium zufolge sein, dass weniger Erkrankte einen Arzt aufsuchten und dass die Ärzte weniger Meldungen an die Gesundheitsämter absetzten.

Im Vergleich zum Vorjahr hat allerdings die Zahl von Infektionen zugenommen, die üblicherweise nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden: Hepatitis E, Frühsommer-Meningo-Encephalitis (FSME), die von Zecken übertragen wird, und Legionellosen. Das wertet das Ministerium als Hinweis darauf, dass das Meldewesen trotz der Pandemie gut funktioniert.