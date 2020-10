Erster Corona-Schwellenwert im Eichsfeld überschritten

Auf nunmehr 36 ist die Zahl der bestätigten Covid 19-Fälle im Landkreis Eichsfeld gestiegen. Das teilte das Landratsamt am Sonntagmittag mit. Damit ist der erste Schwellenwert im Landkreis überschritten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Gegenüber Samstagmittag sind das drei Infizierte mehr. Zwei Personen würden derzeit stationär behandelt. Besonders betroffen seien Uder mit 14 und Heiligenstadt mit sechs infizierten Personen. Alle anderen Erkrankten verteilten sich über das gesamte Kreisgebiet.

Parallel zur Sitzung des Krisenstabs am Sonntag wurden 250 Personen auf mögliche Covid 19-Infektionen getestet. Mit den Ergebnissen sei in den kommenden zwei Tagen zu rechnen, heißt es aus der Kreisverwaltung. Neben den derzeit Infizierten befänden sich mehr als 300 Personen in Quarantäne.

Im Landkreis gibt es derzeit zwei Schwellenwerte, bei denen weitere Schutzmaßnahmen gelten. Bei 35 Fällen, die jetzt überschritten wurden, gelten ab Montag weitere Auflagen bei Feierlichkeiten. Gedanken hat man sich im Krisenstab auch schon darüber gemacht, was nötig ist, wenn 50 erreicht werden. Dann gebe es weitere Schutzmaßnahmen, unter anderem die Maskenpflicht.

Sechs neue Infektionen im Eichsfeld - Ab Montag gelten verschärfte Regeln