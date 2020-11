Erster Todesfall mit Corona im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Eben war Saalfeld-Rudolstadt noch ein gelber Fleck auf der roten Landkarte des Robert-Koch-Institutes (RKI). Nach zweistelligen Zuwachszahlen an den vergangenen fünf Tagen ist man jetzt selbst im tiefroten Bereich. Außerdem gab es am Wochenende den ersten Todesfall in Sachen Corona im Landkreis.

Mit Stand vom Montag, dem 9. November, wurden 23 weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilte das Landratsamt am Vormittag mit. Aktuell seien 90 Personen als aktive Coronafälle registriert. Seit Beginn der Pandemie wurde das Virus bei 264 Personen mit Wohnsitz im Landkreis nachgewiesen. Für 310 Personen besteht eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes. Der Inzidenzwert stieg laut RKI auf 78,8 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Thüringen-Kliniken haben am Wochenende wegen der steigenden Belegung eine zweite Pandemiestation eröffnet. Derzeit befinden sich 15 Personen in stationärer Behandlung. Am Wochenende sei eine ältere Person mit positivem Coronatest im Krankenhaus verstorben.