Erstmals Schweigemarsch gegen Corona-Politik quer durch Eisenberg

Zu einem Schweigemarsch gegen die aktuelle Corona-Politik versammelten sich am Sonntag rund 490 Bürger in Eisenberg. Die Veranstaltung wurde von einem starken Polizeiaufgebot abgesichert.

Eisenberg. Der Protest gegen die Corona-Maßnahmen im Saale-Holzland hält an. Die Polizei zählte in Eisenberg 490 Teilnehmer.

Der friedliche Protest gegen die Corona-Maßnahmen im Saale-Holzland hält unvermindert an. Mit 490 Teilnehmern fand am Sonntag erstmals ein Schweigemarsch in der Kreisstadt Eisenberg statt.