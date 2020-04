Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grillfeste rufen Polizei und Ordnungsamt auf den Plan

Das schöne Wetters lockte am Ostersamstag in die Stadt und in Gärten. Mehrfach trafen sich allerdings Familienangehörige und Bekannte zum Grillen, die damit gegen die Thüringer Corona-Eindämmungsverordnung verstießen. Eine solche Feierlichkeit mussten Polizei und Ordnungsamt in Weimar auflösen.

In einem Fall versuchte ein 19-Jähriger die Beamten an Nase herum zu führen. Der junge Mann lud, nachdem sein Vater das Haus verlassen hatte, mehrere Freunde zum Grillen ein. Als die Beamten an der Wohnungstür klingelten, versteckten sich seine Freunde im Gartenhaus auf dem Grundstück. Nach einem kurzen eindringlichen Gespräch kamen die drei Jugendlichen im Alter von 18 bis 20 Jahren aus ihrem Versteck. Sie zeigten sich schließlich einsichtig und verließen das Grundstück.

In Bad Berka traf sich eine Familie, um mit Bratwurst und Brätel den Abend ausklingen zu lassen. Die von den Beamten angetroffenen Personen konnten sich zwar als Familienangehörige ausweisen, da sie jedoch nicht alle am Ort der Feierlichkeit wohnhaft waren, mussten sie gehen. Sie wurden über ihren Verstoß gegen die Thüringer Verordnung aufgeklärt.

Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Ordnungsbehörde kam es am Samstag gegen 15 Uhr in der Moskauer Straße in Weimar. Dort sollten sich 20 Jugendliche vor einer Lokalität aufhalten. Allerdings hielten sich bei Eintreffen der Beamten alle Jugendlichen in erlaubten Kleingruppen und mit großen Abstand zu den anderen Personen auf. Weder Polizei noch Ordnungsbehörde konnten ein Fehlverhalten feststellen.