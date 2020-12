Gesundheitsministerium verschickt FFP2-Masken mit abgelaufener Zertifizierung

Dieser Beipackzettel ist einem Teil der Masken in einem der Pakete des Bundesgesundheitsministerium beigefügt gewesen. Ein Teil der Thüringer Pflegeeinrichtungen und Altenheime hat entschieden, die Masken nicht in Bereichen mit Bewohner oder Patienten zu verwenden, weil der vorgeschriebene Infektionsschutz nicht gesichert sei.

Mehrere Altenheime und Pflegeeinrichtungen in Thüringen haben Pakete mit Mund-Nase-Masken vom Bundesgesundheitsministerium erhalten, deren Sicherheit auf den ersten Blick fragwürdig erscheint. In ihrer Einrichtung dürften vom Personal zum Infektionsschutz nur FFP2-Masken getragen werden, sagt Kerstin Bloch, Leiterin des Caritas-Altenpflegezentrums St. Raphael in Weimar, am Montag dieser Zeitung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.