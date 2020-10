Drei Erwachsene und fünf Kinder aus zwei Geraer Familien sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Darüber informiert das Gesundheitsamt der Stadt Gera am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

„Da es sich um schulpflichtige Kinder handelt, werden derzeit Testungen in den Schulen Am Bieblacher Hang, in der 12. Regelschule sowie am Liebe-Gymnasium durchgeführt“, heißt es. Bei den direkten Klassenkameraden sei vorsorglich eine häusliche Quarantäne angeordnet worden.

Kontakte der Familien werden ermittelt

Wo sich die betroffenen Familien infiziert haben, konnte bisher nicht nachvollzogen werden, erklärt die Stadt: „Derzeit werden ebenfalls die Kontakte der Familien außerhalb der Schulen ermittelt, um ein weiteres Ausbruchsgeschehen einzudämmen.“

Das Gesundheitsamt stehe sowohl mit den Schulleitern als auch mit den Eltern der Kinder in regelmäßigem Kontakt. Am Liebe-Gymnasium sind die Tests bereits abgeschlossen, der Schulbetrieb wurde für Mittwoch eingestellt. Sobald es neue Erkenntnisse gebe, werde die Stadtverwaltung informieren, wird betont.