Fünf neue Corona-Fälle an einem Tag

Um fünf Corona-Fälle ist die Zahl der Infektionen in der Region am Donnerstag gestiegen. Alle betreffen sie Bewohner des Pflegeheims in Ettersburg (Weimarer Land). Dort sind derzeit 18 Bewohner derselben Wohngruppe an Covid-19 erkrankt. Drei Bewohner waren in den vergangenen Tagen gestorben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.



