Geburtenziffer ist 2022 abrupt gesunken: So bewerten Experten aus Thüringen die Studie

Erfurt. Eine deutsch-schwedische Studie hat den Rückgang der Geburtenzahlen im vergangenen Jahr untersucht. Gibt es einen ursächlichen Zusammenhang mit der Impfkampagne?

Im vergangenen Jahr gab es einen deutlichen Rückgang bei den Geburtenzahlen. Laut einer gemeinsamen Studie des Bundesinstitutes für Bevölkerungsforschung (BiB) und der Universität Stockholm vom vergangenen Herbst sanken sie zu Beginn des Jahres 2022 in Deutschland abrupt um 14 Prozent. Während der Wert von 2015 bis 2021 noch zwischen 1,5 und 1,6 Kindern pro Frau pendelte, war er zum Jahresanfang 2022 auf 1,3 bis 1,4 abgestürzt. Erst ab Mai habe es wieder eine leichte Erholung gegeben. Schweden, ebenfalls Gegenstand der Untersuchung, kam auf minus 10 Prozent.

Mögliche Auswirkung der Impfkampagne?

Seitdem steht die Frage nach möglichen Auswirkungen der der Impfkampagne im Raum. Denn anders als in anderen europäischen Ländern, wo die Fruchtbarkeitsziffer schon zu Beginn der Pandemie sank, konstatierten die Forscher für Deutschland dies erst im zeitlichen Zusammenhang mit dem Start der massenhaften Covid-Impfungen ab 2021. Eine Erklärung der BiB-Studie: Frauen könnten im Frühjahr 2021 ihren Kinderwunsch zurückgestellt haben, weil sie sich zunächst impfen lassen wollten. Zudem gab es anfangs noch keine Impfempfehlung für Schwangere. Offen lässt die Studie allerdings, ob und inwiefern es in einigen Fällen auch zu einer direkteren Wirkung der Impfung auf die Fruchtbarkeit gekommen sein könnte.

Auswirkungen von Infektionen auf Schwangerschaften

Wirtschaftliche Gründe für einen Geburtenrückgang hält auch Mathias Pletz, Chefinfektiologe an der Uniklinik in Jena, für durchaus plausibel. Belege für eine direkte negative Folge der Impfungen auf die Fruchtbarkeit von Frauen gebe es bisher aber nicht. Einigen Untersuchungen zufolge könnte sich aber Covid-Infektionen auf die Fertilität von Frauen ausgewirkt haben. „Aus der Forschung zu den Folgen von Influenza-Erkrankungen kennen wir das Problem der sogenannten Spontanaborte, vor allem in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft. Das wird bei Covid nicht anders sein“, sagte Pletz. Asiatische Wissenschaftler, die ihrerseits 30 Studien mit fast 900.000 Schwangeren (ein Drittel von ihnen geimpft) auswerteten, stellten eine vor allem positive Wirkung der Impfungen fest. So hätten sich mit den Impfungen unter anderem die Risiken für Totgeburten, Frühgeburten oder Neugeboreneneinweisungen auf die Intensivstation signifikant verringerten.

Prof. Mathias Pletz ist Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena. Foto: Hanno Müller Foto: Hanno Müller

Und noch etwas haben Forscher laut Pletz bezüglich Schwangerschaft und Corona beobachtet. „Eine Fallstudie aus Dänemark konnte nachweisen, dass sich bei Frauen, die zum Zeitpunkt der Geburt infiziert waren, die Plazenta, die den Fötus mit lebenswichtigen Stoffen versorgt, stark veränderten. Gefäßentzündungen infolge der Infektion fanden sich demnach auch im Mutterkuchen, was für das Neugeborene nicht gut ist“, sagte Pletz.

Während Impfungen nach dem bisherigen Forschungsstand also eher einen protektiven Effekt für Schwangere und Neugeborene gehabt hätten, könnten Corona-Infektionen wie auch die Angst vor Fehlbildungen durchaus für den Rückgang der Geburten mitverantwortlich sein, konstatiert der Infektiologe Mathias Pletz. Die Datenlage dazu sei aber noch dünn und der Forschungsbedarf groß.

