Gegen Corona: Fanta 4 testen Kontakte-App in Jena

Konzerte, Lesungen, Messen – Fehlanzeige. Um die Infektionswelle des gefährlichen Coronavirus zu brechen, wurden Kultur, Gastronomie und Veranstaltungsbranche ins künstliche Koma versetzt. „Dabei waren wir schon vor dem Lockdown im Stillstand, Clubs durften nicht öffnen, Bands nicht spielen, Konzerte waren nur eingeschränkt möglich“, sagt Carsten Müller von Jenakultur. Eines der ganz großen Probleme der Branche – selbst bei besten Hygienekonzepten: die Datenerfassung der Besucher und Nachverfolgung von Kontakten etwa bei größeren Konzerten oder Messen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Eine praktikable digitale Lösung dieses Problems für die Veranstaltungsbranche und die Gastronomie offerieren die Stadt Jena und das Unternehmen Nexenio GmbH aus Berlin jetzt mit der App „Luca“. Die wurde am Donnerstag auf einer Onlinepressekonferenz öffentlich vorgestellt. Das Luca-System besteht aus einer Nutzer-App, analogen Schlüsselanhängern für Menschen ohne Smartphones, sowie einer sicheren Schnittstelle für die lokalen Gesundheitsämter.

Die Pressekonferenz fand digital statt. Foto: Angelika Schimmel

Patrick Hennig, Geschäftsführer des IT-Unternehmens, beschreibt dessen Funktion so: „Der App-Nutzer packt seine Daten in eine gesicherte Box, der Veranstalter registriert den Nutzer über einen QR-Code. Wird eine Kontaktnachverfolgung nötig, kann nur das Gesundheitsamt über einen zuvor hinterlegten Schlüssel die Daten öffnen.“ Um die Software so passgenau wie möglich zu gestalten, bekam das IT-Unternehmen von der Stadt Jena die Möglichkeit, die Arbeitsweise des Gesundheitsamtes kennenzulernen.

„Fantastische Vier“ beim Start dabei

Die Gesundheitsämter zu entlasten, sei die große Chance der App, sagte Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). „Und wir könnten demnächst wieder Veranstaltungen, auch mit vielen Gästen durchführen“, ergänzte Carsten Müller von Jenakultur. Erprobt werden soll die App so bald wie möglich unter anderem im Volkshaus und im Volksbad.

Jenaer Gastronomen und anderen Veranstaltern soll das System empfohlen werden. Um den Gesundheitsämtern wirklich zu helfen, komme es auf die kritische Masse an, deshalb bemühe man sich um weitere Partner für die Erprobung des Systems.

Mario Voigt hatte den Kontakt zwischen Nexenio und Jena hergestellt

Der CDU-Landtagsabgeordnete Mario Voigt, der den Kontakt zwischen Nexenio und der Stadt Jena hergestellt hatte, will dafür über den Landtag in ganz Thüringen werben. „Jena war die erste Stadt mit einem Mundschutz-Konzept, jetzt kann sie wieder voran gehen mit einer sicheren digitalen Lösung für das Gästemanagement“, sagte er.

So könnten der Gastronomie und der Kulturbranche wieder Perspektiven gegeben werden. Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier sind schon mit im Boot, sie sollen beim „Luca-Start“ in Jena dabei sein.