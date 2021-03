Am 10. März wurde das Impfzentrum für Ostthüringen in der Geraer Panndorfhalle eröffnet. Mittlerweile nähert sich die Stadt mit großen Schritten der 200.

Die 7-Tages-Inzidenz in der Stadt Gera ist am Donnerstag auf 197,6 gestiegen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist absehbar, dass die Zahl der Neuinfektionen in Kürze auch in Gera deutlich über 200 steigt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog