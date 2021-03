Am 10. März wurde das Impfzentrum für Ostthüringen in der Geraer Panndorfhalle eröffnet. Mittlerweile nähert sich die Stadt mit großen Schritten der 200.

Gera. Die Corona-Lage in Gera ist angespannt: Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich der Grenze von 200. Am Donnerstag liegt der Wert bei 197,58.

Gera kratzt an 200er-Inzidenz - Wert hat sich in wenigen Tagen fast verdoppelt

Die Inzidenz der Stadt Gera ist am Donnerstag weiter gestiegen und liegt bei 197,58. Es gibt 261 (+28) aktiv Infizierte, teilt der Krisenstab mit. Seit Beginn der Pandemie sind 3424 Infektionen gemeldet worden. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 38 Neuinfektionen registriert. Insgesamt 3042 (+9) Personen gelten als genesen, 121 (+1) Menschen sind am oder mit Covid-19 verstorben.