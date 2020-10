Gera weiter unter kritischem Corona-Inzidenzwert 50

Sechs weitere Menschen sind in Gera positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Gera. Corona-Lage in Gera: Die Stadt meldet sechs weitere positiv auf das Coronavirus getestete Personen.

Gera bewegt sich nach wie vor unterhalb des kritischen Werts von 50 nachgewiesenen Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Bei 41,9 lag der sogenannte Inzidenzwert für die Stadt, den diese am Freitagmorgen, 8 Uhr meldete. Am Vortag lag der Wert bei 40,8.

Grund sind die sechs weiteren positiven Corona-Tests, die im Vergleich zu Donnerstag dazu kamen. Durch diese und eine wieder als genesen geltende Person stieg die Zahl der sogenannten aktiven Corona-Fälle auf 82. Seit Beginn der Zählung wurden in Gera damit nachweislich 379 Coronafälle bei 93.125 Einwohnern registriert, wie auch aus der Übersicht des Robert-Koch-Instituts deutlich wird. 275 dieser Personen gelten laut Stadt als genesen, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt unverändert bei 22.

Laut des Intensivregisters im Internet wurden mit Stand Freitag, 16 Uhr, zwei Covid-19-Fälle intensivmedizinisch im Geraer Klinikum behandelt, laut der Übersicht zu diesem Zeitpunkt ohne invasive Beatmung. MH