Geraer Inzidenz steigt weiter

Ein Geraer Pflegeheim weist am Eingang mit einem Aushang darauf hin, dass es unter Quarantäne gestellt wurde. Damit ist kein Besuch gestattet.

Gera. Seit Freitag wurden 129 neue Fälle an der Robert-Koch-Institut gemeldet.

Die Zahlen steigen weiter. Am Sonntagmorgen betrug die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera 432,8. Am Freitag waren noch 430,6 gemeldet worden.

Inzwischen, so weist es die Karte des Robert-Koch-Institutes aus, hat die Stadt Gera 129 weitere positiv auf das Corona-Virus getestete Personen gemeldet. Auch die Zahl der Todesopfer stieg demnach weiter. Seit Freitag kamen zwei Todesfälle dazu, so dass inzwischen 60 Geraer an oder mit dem Virus gestorben sind.

