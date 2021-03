Apotheker Andreas Ettel bietet sowohl Covid 19 Antigen Schnelltests als auch den zuverlässigeren PCR-Tast an. Selbsttests waren am Dienstag noch nicht im Sortiment.

„Genaues gibt es noch nicht“, antwortet Andreas Ettel, Sprecher der Geraer Apotheken, auf die Frage, wie es in Gera um die kostenlosen Schnelltests bestellt ist. Man sei in engem Kontakt mit der Stadtverwaltung und dem Gesundheitsamt, die sich die Umsetzung der kostenlosen Schnelltests über die Apotheken vorstellen können. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog