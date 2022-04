Greizer Landrätin widerspricht aktuellen Hotspot-Zahlen

Greiz. Innerhalb eines Tages sollte die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Greiz von 520 auf 1760 gestiegen sein. Das erklärt Martina Schweinsburg (CDU).

Die Zahlen ließen aufhorchen: Innerhalb eines Tages sollte die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Greiz laut Robert-Koch-Institut (RKI) von 520 auf 1760 gestiegen sein, womit der Landkreis erneut zum bundesweiten Hotspot avancieren würde.

Doch dem sei „mitnichten“ so, wird die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) in einer Mitteilung zitiert: „Dieser rasante Sprung in den Werten hat zum einen mit den vom Land verzögerten Meldungen ans RKI während der Osterfeiertage zu tun, aber auch damit, dass wir erst jetzt dazu kommen, Altfälle abzuarbeiten und zu melden.“

Denn die meisten der zum Beispiel am 19. April registrierten 278 Corona-Fälle seien Teil der Bugwelle, die sich mit dem Wegfall aller Beschränkungen aufgetürmt hätte und die aufgrund eine hohen Krankenstandes bei den Mitarbeitern des Landratsamtes noch nicht aufgearbeitet werden konnten. Tatsächlich seien dem Gesundheitsamt am Dienstag elf neue Fälle gemeldet worden, am Mittwoch 50 – die reale Inzidenz liege bei 268.

Hospitalisierungsinzidenz sei wichtiger

Schweinsburg zeige dies, dass die gemeldeten Inzidenzen kaum belastbar seien, auch weil sie nicht zwischen symptomlos, symptomarm und tatsächlich erkrankt unterschieden. Tatsächlich hatte das RKI in den vergangenen zwei Jahren wiederholt andere Zahlen als das Greizer Gesundheitsamt gemeldet.

Ausschlaggebend sei für die Landrätin die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der mit Corona-Patienten belegten Krankenhausbetten, die am Mittwoch bei null lag.