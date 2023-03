Happy End mit Herz: Nach 19 Monaten verlässt Leoni Rose das Klinikum in Jena

Jena. Leoni Rose tritt in wenigen Tagen ihre Reha an. In der Uniklinik Jena erhielt sie ein neues Herz - endlich! Denn ihre Überlebenschancen wurden zunächst als sehr gering eingeschätzt.

Es war der vierte Anlauf und endlich hat es für Leoni Rose geklappt: Die junge Frau hat seit 28 Tagen ein neues Herz. Und die 23-Jährige gewöhnt sich von Tag zu Tag mehr daran. In der kommenden Woche tritt sie ihre Reha an. Und das heißt: Sie kann nach über 19 Monaten ununterbrochenem Aufenthalt im Universitätsklinikum Jena (UKJ) endlich das Krankenhaus verlassen.

Hauptoperateur bei der Transplantation war Torsten Doenst, Direktor der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie am UKJ. Der Eingriff sei komplikationslos verlaufen und habe etwas über vier Stunden gedauert.

Transplantation unausweichlich

Leoni Rose wuchs in Gera auf. Als Kind hat sie es nicht leicht gehabt, weshalb sie in die Glitzerwelt der Stars geflüchtet ist. Innerhalb von zwei Jahren passieren zwei entscheidende Dinge: Leoni entdeckt, dass sie im falschen Körper eingesperrt ist. Und Ärzte entdecken, dass sie an einer angeborenen Herzmuskelerkrankung leidet. So verändert sich bei der dilatativen Kardiomyopathie die Struktur des Herzmuskelgewebes derart, dass die Leistungsfähigkeit rapide abnimmt. Eine Transplantation war am Ende unausweichlich.

Eine Lungenembolie verschärfte die Situation dramatisch, die Mediziner fanden viele Blutgerinnsel und stuften die Überlebenschancen der jungen Frau als gering ein. Doenst sprach von einer Operation unter „ungünstigen Bedingungen“, bei der es dennoch gelang, Leoni zu stabilisieren. Ein halbes Jahr lag sie auf der Intensivstation. Vieles von dem, was sie erlebt, findet sich auf Youtube wieder, wo sie als Leonay Rose unterwegs ist. Auch die die Youtuberin Katja Krasavice wurde auf Leoni aufmerksam und kam nach Jena.

Als Leoni fragte, wie sie sich bei Torsten Doenst bedanken kann, sagte er nur folgendes: „Bitte versprechen Sie mir, dass Sie ein tolles Leben führen.“ Das hat sie auf jeden Fall vor.

Leonis Youtube-Kanal: www.youtube.com/@leonayrose