In Thüringen gilt die Grippe-Saison als beendet. In diesem Jahr wütete das Influenzavirus gemeinsam mit dem Coronavirus.

Erfurt. Die Grippesaison 2019/2020 ist in Thüringen eine der schwersten der vergangenen Jahre gewesen. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag zum Abschluss der Saison mitteilte.

Heftige Grippesaison in Thüringen ist zu Ende – Über 9000 Menschen waren erkrankt

Demnach erkrankten seit dem vergangenen Herbst insgesamt 9379 Menschen nachweislich an einer Influenza-Grippe. Dies ist der zweithöchste Wert nach der Saison 2017/18, in der es mit 16.400 Erkrankten besonders viele Fälle in Thüringen gab. Damals hatte es 27 Grippe-Tote im Freistaat gegeben.

In der Saison 2019/20 starben insgesamt acht Menschen (sechs Männer und zwei Frauen) im Alter zwischen 20 und 86 Jahren an einem Grippevirus. Im Krankenhaus behandelt werden mussten damals 646 Erkrankte.

Auf dem Höhepunkt der jetzt als beendet geltende Grippe-Saison waren in der letzten Februarwoche mehr als 1600 Neuinfektionen den Gesundheitsämtern in Thüringen gemeldet worden. Positiv auf die Zahlen ausgewirkt hatten sich vor allem auch die Schließungen von Kindergärten und Schulen wegen der Coronavirus-Pandemie. Diese gingen dadurch spürbar zurück, hieß es.