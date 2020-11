Helios eröffnet ein Medizinisches Versorgungszentrum in Gotha

Das Ärztehaus in der Helenenstraße Gotha gehört seit einem halben Jahr zu den Ilmkreis-Kliniken, Helios hat ein neues in der Bertha-Schneyer-Straße 6 eingerichtet.

Ab Montag, 9. November, haben die Fachabteilungen Chirurgie, Dermatologie, Gynäkologie sowie Pädiatrie ihre Arbeit in der neuen Einrichtung in der Bertha-Schneyer-Straße 6 in Gotha aufgenommen. Das teilt Amelie Szameit, Referentin der Helios-Versorgungszentren GmbH, mit.

Die Fachärzte des Medizinischen Versorgungszentrums Gotha waren zuvor an verschiedenen Standorten anzutreffen, unter anderem die Chirurgie in der Ordonanzgasse. In den neuen Räumlichkeiten bilden sie nun eine zentrale Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten.

In naher Zukunft werde am neuen Standort auch der OP-Betrieb aufgenommen, kündigt Helios weiter an. Am Donnerstag, 12. November, soll das neue Medizinische Versorgungszentrum der Öffentlichkeit vorgestellt werden.