Hochbetagte Patienten brauchen mehr Zuwendung

Der Facharzt für Geriatrie Dr. Urs Aisenpreis leitet die neue Geriatrische Rehaklinik mit 14 Betten am Zentralklinikum in Bad Berka.

Bad Berka. Viele Medikamente, viele Krankheiten gleichzeitig – ältere Menschen müssen anders betreut werden als jüngere. Die Zentralklinik in Bad Berka hat dafür jetzt eine eigene geriatrische Rehaklinik

14 Betten, zwei Fachärzte, Therapeuten für Ergo- und Physiotherapie und ein knappes Dutzend besonders geschulter Pflegekräfte - mit dieser Ausstattung hat die Zentralklinik in Bad Berka am Freitag eine neue geriatrische Rehaklinik feierlich in Betrieb genommen. „Wir haben lange um diese Idee gerungen. Mit der Realisierung geht nicht nur ein Kliniktraum in Erfüllung. Wir können unseren hochbetagten Patienten auch eine bessere Versorgung und sowie Möglichkeiten der Wiedereingliederung bieten“, sagte Krankenhausgeschäftsführer Robert Koch. Rund 440.000 Euro seien in den Ausbau einer Station investiert und dabei auch viele organisatorische Probleme überwunden worden. Die neue Klinik sein ein wichtiger Schritt, der Bedarf übersteige das Angebot allerdings um ein Vielfaches. In vielen Thüringer Kliniken leidet speziell die Geriatrie unter Personalmangel.

Hochbetage haben oft mehrere Krankheiten gleichzeitig

Patienten jenseits der 70 oder 80 hätten häufig mehrere Krankheiten gleichzeitig, manche nähmen zehn oder sogar mehr Medikamente, sagt der Geriater Urs Aisenpreis, der die neue Station leitet. In die Freude über die Umsetzung mische sich das Bewusstsein für die damit verbundene Verantwortung. „Schaffen wir es, dass Patienten nach einem Sturz oder einer schweren Operation wieder so mobil und selbstständig werden, dass sie in ihr Leben zurückkehren können? Welche Behandlungen sind sinnvoll, was wollen die Patienten? Die Geriatrie ist die Klammer, dahinter steht interdisziplinäre Teamarbeit vieler Fachabteilungen“, erklärt Aisenpreis.

Krankenkassen finanzieren höheren Aufwand

Die Zimmer in der geriatrischen Rehaklinik sind größer, ebenso die Bäder. Ärzte, Therapeuten und Pfleger können sich mehr Zeit nehmen. Es gibt großzügig bemessene Therapieräume. Expertise habe man sich nicht zuletzt in der Geriatrischen Fachklinik in Meiningen geholt. Kollegen von dort feierten am Freitag mit. Mit im Boot sind die Krankenkassen und der Medizinische Dienst, mit denen spezielle Vergütungsverträge vereinbart wurden.

Spätestens im kommenden Jahr werden alle Betten ausgelastet sein. „Wir stehen erst am Anfang“, versprach Geschäftsführer Koch.