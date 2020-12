Corona im Altenburger Land: Im Blindflug durch die Pandemie

Der Schmöllner Marktplatz am Tag vor dem vierten Advent. Das Altenburger Land ist derzeit der Landkreis mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz in Thüringen.

Altenburg. Andere Landkreise bekommen es trotz hoher Infektionszahlen hin, das Altenburger Land hingegen nicht: zu sagen, in welchen Einrichtungen die aktuellen Ausbrüche zu verzeichnen sind.

Ausgerechnet der Landkreis, der derzeit die höchste 7-Tage-Inzidenz in Thüringen hat (527 am Montag), bekommt es anders als andere Landkreise und kreisfreie Städte nicht hin: Im Altenburger Land werden die Corona-Infektionszahlen nicht nach Kommunen oder gar Einrichtungen aufgelistet, so dass Hotspots identifiziert und die Ausbrüche dort gezielt eingedämmt werden könnten. „Wir haben das auf dem Schirm, es hat aber für uns derzeit keine Priorität“, sagt eine Sprecherin des Landratsamtes. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.