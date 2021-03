Das Tragen von FFP2-Masken (oder medizinischen Masken) ist seit dem 26. Januar 2021 Pflicht in beispielsweise öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Arztpraxen.

Stadtroda. Das Angebot, kostenfreie Masken in der Tourist-Info abzuholen, gilt seit dem 4. Februar, wird aber so gut wie nicht genutzt. Gerade einmal zwölf Privatpersonen und zwei Einrichtungen machten davon Gebrauch.

In Stadtroda kaum kostenfreie FFP2- und OP-Masken abgeholt

Seit dem 4. Februar dieses Jahres können in der Tourist-Information Stadtroda kostenfrei pro Person jeweils drei FFP2-Masken und 15 OP-Masken abgeholt werden. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog