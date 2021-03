Infektionszahlen in Saalfeld-Rudolstadt steigen wieder

An den Thüringen-Kliniken in Saalfeld wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, wo bei Coronaverdachtsfällen der Abstrich erfolgt. Die Zahl der Neuinfektionen ist im Landkreis zuletzt wieder gestiegen.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Kreis Saalfeld-Rudolstadt den dritten Tag hintereinander angestiegen. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin 32 neue Fälle, womit sich die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 4720 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die noch am Montag knapp unter 100 gelegen hatte, steigt auf 114,3 und liegt damit weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt in Thüringen (173,1). Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog