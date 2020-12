Inzidenz der Stadt Gera liegt bei 142,8

In der Stadt Gera sind seit Beginn der Pandemie 866 Corona-Fälle registriert worden. Mit Stand Dienstag gibt es 239 aktive Fälle (+14), teilt der Krisenstab mit. Die Inzidenz in der Stadt liegt bei 142,8. Insgesamt sind 600 Personen als genesen gemeldet. 27 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Derzeit befinden sich in Gera 915 Personen in Quarantäne.