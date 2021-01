Corona-Inzidenz der Stadt Gera liegt bei 200,8

Gera Am Montag meldete das Gesundheitsamt elf Neuinfizierte.

Mit Stand Montag sind in Gera elf Neuinfektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 2181 Fälle gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle beträgt 446 (-76), teilte der Krisenstab der Stadt mit. 1731 Personen (+87) sind als genesen registriert. 80 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Der Inzidenzwert der Stadt Gera liegt am Montag bei 200,8. Aktuell befinden sich 652 Geraer in Quarantäne.