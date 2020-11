Inzidenz für Stadt Gera gleichbleibend hoch

Gera. Am Montag liegt der Wert bei 102,0 - 21 weitere Menschen gelten als genesen.

Relativ wenig Bewegung gab es von Sonntag bis Montag bei den Corona-Fallzahlen in der Stadt Gera. Mit Stand, 8 Uhr, waren insgesamt 548 positiv getestete Personen 548 (+0) registriert. Aktive Fälle sind derzeit 154 gemeldet und damit 21 weniger als am Vortag. 370 Menschen sind als genesen registriert, 21 mehr als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie sind 24 Personen im Zusammenhang mit Covid19 verstorben. Der Inzidenzwert der Stadt Gera liegt aktuell bei 102,0, teilte die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mit. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.